Dalila Di Lazzaro il dramma | la morte del figlio | i risparmi persi e la malattia

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata finora indubbiamente intensa: accanto a grandi successi e a incontri da favola, l'attrice ha vissuto ogni sfumatura della sofferenza. Oggi i suoi dolori più lancinanti sono dovuti a un'invalidità permanente e al fatto di non avere una pensione adeguata con cui affrontare gli anni futuri, quelli della terza età. «Da 23 anni, a seguito di un incidente, convivo con il dolore cronico invalidante», confida a Gente la Di Lazzaro, 67 anni splendidamente portati. «Per questo la mia carriera si è interrotta, non ho guadagnato né versato contributi all'Inps. Ho speso più di 750 mila euro per curarmi ma finora non ho trovato la soluzione al male che non mi abbandona mai. Non avendo versato i contributi, niente pensione.

