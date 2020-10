Covid, "Dovremo stare 7-8 mesi col coltello tra i denti" (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - “È vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c'è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti”. In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri non si nasconde la gravità della situazione, relativa all'aumento dei contagi, ma delinea una prospettiva: “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d'Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole”. Per Sileri, dunque, “il virus circola e, come bene ha detto il ministro Roberto Speranza, Dovremo stare per almeno altri 7-8 mesi con il coltello tra i ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - “È vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c'è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti”. In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri non si nasconde la gravità della situazione, relativa all'aumento dei contagi, ma delinea una prospettiva: “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d'Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole”. Per Sileri, dunque, “il virus circola e, come bene ha detto il ministro Roberto Speranza,per almeno altri 7-8con iltra i ...

