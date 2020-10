Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di sabato 10 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 10 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

sunvlouis : @zuzzaxisxhere4u @goodyearsz fidati che la insultano abbastanza ahahah, in ogni caso per fortuna in questo social s… - Mariodarkmatter : Mi dite come posso silenziare i tweet con hashtag #propagandalive ? #propagandasionista #FreePalestine ???? #IsraeliCrimes - fabio00764374 : @lapoelkann_ @SaraGama_ITA @Gazzetta_it @tuttosport @FIGCfemminile @juventusfc @AzzurreFIGC @CorSport… - GiusPecoraro : @crlggg Tecnica dei vecchi democristiani: scomparire e silenziare finché 'il mondo' non finisce di parlare e poi ri… - Onedaymoree : Dovrò silenziare alcune parole, ma credo proprio di continuare a guardare le serie a piccole dosi. Una serie come T… -