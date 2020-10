Chiusure e coprifuoco: le misure nel nuovo DPCM Coronavirus (Di sabato 10 ottobre 2020) Doveva arrivare il 15 ottobre, ma con i numeri dei contagi che crescono di giorno in giorno fino a sfiorare ieri i 5500 il nuovo DPCM con ulteriori misure per evitare il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus sarà varato prima. Nel caso di «trasmissibilità sostenuta e diffusa», cioè quella attuale «con un valore di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt 1 e Rt 1.25» prevede di valutare la rimodulazione delle attività con misure più stringenti. Ecco quali sono Le misure con l’RT regionale a rischio moderato potranno far scattare i lockdown locali, che possono riguardare singoli edifici ma anche quartieri e città. Attualmente le regioni che corrono questo rischio sono ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Doveva arrivare il 15 ottobre, ma con i numeri dei contagi che crescono di giorno in giorno fino a sfiorare ieri i 5500 ilcon ulterioriper evitare il diffondersi dell’epidemia disarà varato prima. Nel caso di «trasmissibilità sostenuta e diffusa», cioè quella attuale «con un valore di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt 1 e Rt 1.25» prevede di valutare la rimodulazione delle attività conpiù stringenti. Ecco quali sono Lecon l’RT regionale a rischio moderato potranno far scattare i lockdown locali, che possono riguardare singoli edifici ma anche quartieri e città. Attualmente le regioni che corrono questo rischio sono ...

