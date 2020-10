Arma in pugno aggredisce i poliziotti: arrestato dopo una colluttazione (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Enrico De Nicola sono stati avvicinati da un uomo Armato di coltello che li ha minacciati e ingiuriati. I poliziotti hanno bloccato, dopo una colluttazione, Salvatore Ravone, 45enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per detenzione e porto abusivo d’Arma da punta e taglio, minaccia, aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Enrico De Nicola sono stati avvicinati da un uomoto di coltello che li ha minacciati e ingiuriati. Ihanno bloccato,una, Salvatore Ravone, 45enne napoletano con precedenti di polizia, che è statoper detenzione e porto abusivo d’da punta e taglio, minaccia, aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Quel giorno, intorno alle 9 e 30 del mattino, il collaboratore di un bar tabacchi del capoluogo aveva chiamato il 113 denunciando essere stato vittima di una rapina a mano armata, nel corso della ...

È entrato pistola in pugno all’interno del supermercato Conad in via Ripuaria ed ha puntato l’arma contro la cassiera. Forte spavento, insomma, nell’attività ...

