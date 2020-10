XFactor 2020, Bea Lambe canta un brano di Billie Eilish. Hell Raton la fa sedere… ma per lei c’è una brutta sorpresa nel finale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alle Audition di X Factor 2020 Bea Lambe aveva sorpreso tutti con il suo brano originale “Superpotere”, pezzo autobiografico sulla dislessia. E anche ai Bootcamp, ieri sera su Sky Uno (e sempre disponibile on demand), l’esibizione sulle note di “Idontwannabeyouanymore” di Billie Eilish ha raccolto consensi dal suo giudice Hell Raton, mentore delle Under Donne, e dagli altri 3 seduti davanti alla TV. Però il percorso di Bea si è interrotto proprio sul finale: con un colpo di scena inaspettato e assai discusso sui social, Manuelito ha scelto lei per fare lo switch con Mydrama. Nel prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, toccherà a Emma e Manuel Agnelli affrontare i propri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alle Audition di X FactorBeaaveva sorpreso tutti con il suooriginale “Superpotere”, pezzo autobiografico sulla dislessia. E anche ai Bootcamp, ieri sera su Sky Uno (e sempre disponibile on demand), l’esibizione sulle note di “Idontwannabeyouanymore” diha raccolto consensi dal suo giudice, mentore delle Under Donne, e dagli altri 3 seduti davanti alla TV. Però il percorso di Bea si è interrotto proprio sul: con un colpo di scena inaspettato e assai discusso sui social, Manuelito ha scelto lei per fare lo switch con Mydrama. Nel prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, toccherà a Emma e Manuel Agnelli affrontare i propri ...

