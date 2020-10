Video l’Eredità 9 ottobre 2020: Raffaele di Mola di Bari (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Eredità di venerdì 9 ottobre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Raffaele di Mola di Bari (Bari). Raffaele è laureato in Analisi e gestione ambientale e lavora come tecnico specialista in progettazione di centrali idroelettriche. Al suo primo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 7.188 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate il Video della Ghigliottina di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Eredità di venerdì 9. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdidi).è laureato in Analisi e gestione ambientale e lavora come tecnico specialista in progettazione di centrali idroelettriche. Al suo primo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 7.188 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate ildella Ghigliottina di ...

