Tesoro colloca 7 miliardi BOT annuali

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilhato questa mattina 7di BOT a 12 mesi. La domanda è stata robusta per oltre 123di euro, ad un prezzo di aggiudicazione di 100,44 e con un rapporto di copertura di 1,72. Il rendimento è in forte calo (-21 punti base rispetto alla precedente asta) e si conferma su un valore negativo pari a -0,436%.

Il Messaggero

