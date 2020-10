Sanremo Giovani: tra gli ammessi anche volti noti di Amici, X Factor, Uomini e Donne e GF Vip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono stati annunciati da poco i 61 artisti ammessi a Sanremo Giovani e tra di loro ci sono diversi volti noti. A sfidarsi per arrivare tra i finalisti della gara ci saranno Francesco Monte (ex Uomini e Donne, Isola dei Famosi e GF Vip), Cara (che ha duettato con Fedez con Le Feste di Pablo), Giulia Molino (ex Amici 19), i Sierra (ex X Factor) e Martina Attili (ex X Factor). Non tutti lo sanno, ma Monte ha debuttato come cantante lo scorso luglio con il singolo Siamo Già Domani (non maleditemi per avervelo linkato). A questo punto potevano prendere anche la Langella e l’artista futurista Selvaggia Roma. Sanremo Giovani: la Rai spiega come conosceremo i 10 ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono stati annunciati da poco i 61 artistie tra di loro ci sono diversi. A sfidarsi per arrivare tra i finalisti della gara ci saranno Francesco Monte (ex, Isola dei Famosi e GF Vip), Cara (che ha duettato con Fedez con Le Feste di Pablo), Giulia Molino (ex19), i Sierra (ex X) e Martina Attili (ex X). Non tutti lo sanno, ma Monte ha debuttato come cantante lo scorso luglio con il singolo Siamo Già Domani (non maleditemi per avervelo linkato). A questo punto potevano prenderela Langella e l’artista futurista Selvaggia Roma.: la Rai spiega come conosceremo i 10 ...

SanremoRai : È online l'elenco dei 61 giovani artisti in corsa verso il palco di #Sanremo2021. Ancora 3 tappe per loro: - Le aud… - SanremoRai : Record di domande di partecipazione per #SanremoGiovani?? 961 canzoni ricevute con relativi video. In bocca al lupo… - Emolss : RT @screnni: Francesco Monte a Sanremo giovani è uno schiaffo in faccia a chi di musica ci vive e lavora come un mulo dalla mattina alla se… - RoJuventina : RT @Iperborea_: Francesco Monte a Sanremo Giovani con “Andiamo avanti”. Esattamente ciò che avrebbero dovuto dirgli dopo che si è presentato - _luciblu : RT @screnni: Francesco Monte a Sanremo giovani è uno schiaffo in faccia a chi di musica ci vive e lavora come un mulo dalla mattina alla se… -