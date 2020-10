Nobel per la pace al WFP, agenzia Onu per la fame nel mondo. Greta è la grande sconfitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Niente da fare per Greta Thunberg e per i suoi fan. A sorpresa, il Comitato norvegese dei Nobel ha infatti conferito il premio Nobel per la pace al World Food Programme (Wfp), agenzia Onu con sede a Roma. La motivazione? Per essere “una forza efficace nella lotta alla fame”, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell’epidemia di Covid. “Per i suoi sforzi nel combattere la fame, i suoi contribuiti per migliorare le condizioni per la pace nelle zone di conflitto. E per agire come una forza che impedisce l’uso della fame come arma nelle guerre e nei conflitti”. Inoltre, “la pandemia di coronavirus ha contribuito ad un forte aumento del numero ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Niente da fare perThunberg e per i suoi fan. A sorpresa, il Comitato norvegese deiha infatti conferito il premioper laal World Food Programme (Wfp),Onu con sede a Roma. La motivazione? Per essere “una forza efficace nella lotta alla”, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell’epidemia di Covid. “Per i suoi sforzi nel combattere la, i suoi contribuiti per migliorare le condizioni per lanelle zone di conflitto. E per agire come una forza che impedisce l’uso dellacome arma nelle guerre e nei conflitti”. Inoltre, “la pandemia di coronavirus ha contribuito ad un forte aumento del numero ...

