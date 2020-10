Milan, subito i rinnovi: ecco il piano di Maldini (Di venerdì 9 ottobre 2020) MilanO - La Champions League resta l'obiettivo primario , ma nessun dramma se il Milan non dovesse raggiungerla a fine stagione. Nell'incontro tra stampa e dirigenza , andato in scena ieri a San Siro, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020)O - La Champions League resta l'obiettivo primario , ma nessun dramma se ilnon dovesse raggiungerla a fine stagione. Nell'incontro tra stampa e dirigenza , andato in scena ieri a San Siro, ...

giucruciani : Perché si gioca Milan-Spezia? Ibra e Duarte positivi. Dov’è la ASL? Che intervenga subito il funzionario!!! #JuventusNapoli - itturchi : @MetalMetthiu78 In effetti non mi torna tanto il post su Instagram subito dopo che Pradé aveva detto dell'offerta del Milan l'ultimo giorno - sportli26181512 : Milan, subito i rinnovi: ecco il piano di Maldini: C'è fiducia per i prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu, a pr… - milansette : CorSport: 'Il piano Milan: subito i rinnovi. A gennaio investimenti sul mercato' - sportli26181512 : CorSport: 'Il piano Milan: subito i rinnovi. A gennaio investimenti sul mercato': Il Corriere dello Sport in edicol… -