Juventus | Rivaldo | “Douglas Costa ha fatto bene a lasciare la Juve”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A poco meno di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, lasi trova nella situazione di fare i conti con un cospicuo risparmio di denaro.fici economici portati soprattutto grazie alla cessione in prestito al Bayern Monaco di Douglas. Dopo tre anni trascorsi a Torino, il brasiliano hanuovamente le valigie per ritornare nella società in cui ha giocato per anni. Il suo addio sarebbe stato voluto dalla società in quanto l’ormai ex numero 11 dellanon forniva garanzie fisiche. Mille minuti disputati in media a stagione sarebbero oggettivamente pochi, ragion per cui i bianconeri hanno deciso di lasciar partire Douglas. LEGGI ANCHE:Under 23, ecco Marques: il nuovo ...