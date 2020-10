GSD Basket Torvaianica, via alla nuova stagione: ecco tutte le novità (Di venerdì 9 ottobre 2020) La società GSD Basket Torvaianica si presenta al via della nuova stagione rinnovata. Il presidente Marco Ludovici sta lavorando con l’obiettivo di far crescere una nuova classe di dirigenti capaci di portare avanti i principi fondamentali di questa storica società e di far ritrovare a tutti la gioia di giocare e fare sport. Il consiglio direttivo è totalmente rinnovato con l’inserimento di 7 nuovi consiglieri. La dott.ssa Sabrina Coccorese, figura di riferimento della società, viene nominata Vice Presidente e lo storico consigliere Galli Adriano, nominato Presidente Onorario. I nuovi consiglieri sono : De Marzo Simone De Paola Carmine Leogrande Giuseppe Baldi Andrea Hajdini Lauren Manzini Riccardo Rendina Mattia La società sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) La società GSDsi presenta al via dellarinnovata. Il presidente Marco Ludovici sta lavorando con l’obiettivo di far crescere unaclasse di dirigenti capaci di portare avanti i principi fondamentali di questa storica società e di far ritrovare a tutti la gioia di giocare e fare sport. Il consiglio direttivo è totalmente rinnovato con l’inserimento di 7 nuovi consiglieri. La dott.ssa Sabrina Coccorese, figura di riferimento della società, viene nominata Vice Presidente e lo storico consigliere Galli Adriano, nominato Presidente Onorario. I nuovi consiglieri sono : De Marzo Simone De Paola Carmine Leogrande Giuseppe Baldi Andrea Hajdini Lauren Manzini Riccardo Rendina Mattia La società sta ...

Nella Nazionale di basket in carrozzina che si allenerà dal 14 al 19 ottobre nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia c'è anche un giocatore del Gsd Key Estate Porto Torres. Si tratta di Alessa ...

Il Mini Lab si prepara a tornare sul parquet

Padova Millennium Basket, Gsd Porto Torres, S.S. Lazio, Giovani e Tenaci, i Ragazzi di Panormus e Wheelchair Sport Firenze. Le otto squadre sono state divise in due giorni da quattro ognuno ...

