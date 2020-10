Grande Fratello Vip, lite mai vista dietro le quinte: sfiorata la rissa (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Franceska Pepe ha litigato furiosamente con un’autrice del programma che va in onda su canale cinque Tutti la amano e tutti la odiano: stiamo parlando di Franceska Pepe, il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio la odiavano tutti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Franceska Pepe ha litigato furiosamente con un’autrice del programma che va in onda su canale cinque Tutti la amano e tutti la odiano: stiamo parlando di Franceska Pepe, il personaggio più discusso di questa edizione delVip. All’inizio la odiavano tutti … L'articolo proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - michiamoErita : RT @eliscrivecose: Pierpaolo ti prego, ti prego, hai buone potenzialità, non sei un totale comodino, quando imitavi la contessa con Tommaso… - Genni58749190 : @GFVIP_Official Grande fratello vip ?????????? -