Giuseppe Conte viola la Costituzione: da avvocato a sovrano (Di venerdì 9 ottobre 2020) «Meno libertà per tutelare la salute». Il presidente del Consiglio così dicendo butta giù la maschera e disvela il suo vero obiettivo: allungare lo stato di emergenza, per continuare a governare attraverso una cascata di atti amministrativi - i Dpcm - esautorando il Parlamento sovrano e ignorando le funzioni e il ruolo del capo dello Stato. A nulla valgono gli allarmi lanciati dai più autorevoli costituzionalisti sul pericolo che un tale modo di operare possa introdurre pesanti elementi di illiberalità nel nostro sistema politico. Così come nelle stanze di Palazzo Chigi furono accolte con sprezzante indifferenza le osservazioni di Marta Cartabia - si espresse quando era ancora presidente della Corte costituzionale - sul fatto che nel nostro ordinamento non vi fosse traccia dello "stato di eccezione". Vale la pena di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) «Meno libertà per tutelare la salute». Il presidente del Consiglio così dicendo butta giù la maschera e disvela il suo vero obiettivo: allungare lo stato di emergenza, per continuare a governare attraverso una cascata di atti amministrativi - i Dpcm - esautorando il Parlamentoe ignorando le funzioni e il ruolo del capo dello Stato. A nulla valgono gli allarmi lanciati dai più autorevoli costituzionalisti sul pericolo che un tale modo di operare possa introdurre pesanti elementi di illiberalità nel nostro sistema politico. Così come nelle stanze di Palazzo Chigi furono accolte con sprezzante indifferenza le osservazioni di Marta Cartabia - si espresse quando era ancora presidente della Corte costituzionale - sul fatto che nel nostro ordinamento non vi fosse traccia dello "stato di eccezione". Vale la pena di ...

