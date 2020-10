Gerry Scotti diventa nonno: prima nipotina in arrivo per il conduttore tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gerry Scotti è al settimo cielo. Ospite di Verissimo – nella puntata in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020 – il famoso conduttore televisivo ha annunciato che la sua famiglia sta per allargarsi. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 diventerà nonno per la prima volta all’età di 64 anni. Il … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 ottobre 2020)è al settimo cielo. Ospite di Verissimo – nella puntata in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020 – il famosotelevisivo ha annunciato che la sua famiglia sta per allargarsi. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 diventeràper lavolta all’età di 64 anni. Il … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

A "Verissimo" Gerry Scotti: "Per voi resto lo zio Gerry, ma tra poco divento nonno"

Gerry Scotti, ospite sabato a "Verissimo" su Canale 5, annuncia che diventerà presto nonno. Ai microfoni del talk show il conduttore confida:“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua ...

