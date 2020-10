Fondo Italiano d'Investimento completa l'ingresso in Maticmind (Di venerdì 9 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Fondo Italiano d'Investimento SGR, tramite il Fondo FICC (Fondo Italiano Consolidamento e Crescita), ha perfezionato oggi l'ingresso nel capitale di Maticmind Spa, società italiana leader tra i system integrator operanti nel settore ICT, guidata da Carmine Saladino.L'operazione vede il Fondo FICC acquisire una quota di minoranza dell'Azienda tramite un aumento di capitale riservato e segna l'entrata del Fondo nel settore ICT; la finalità strategica è rivolta a supportarne la crescita sia organica che per vie esterne, per la creazione di un polo di aggregazione nell'Information Technology, secondo le linee del Piano Industriale di Fondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) –d'SGR, tramite ilFICC (Consolidamento e Crescita), ha perfezionato oggi l'nel capitale diSpa, società italiana leader tra i system integrator operanti nel settore ICT, guidata da Carmine Saladino.L'operazione vede ilFICC acquisire una quota di minoranza dell'Azienda tramite un aumento di capitale riservato e segna l'entrata delnel settore ICT; la finalità strategica è rivolta a supportarne la crescita sia organica che per vie esterne, per la creazione di un polo di aggregazione nell'Information Technology, secondo le linee del Piano Industriale di...

P_Gravina1 : RT @FedericoDezzani: Ci ritroveremo Palamara a 'Ballando con le stelle', che è in fondo l'obiettivo di tutto l'establishment italiano. - CorriereCitta : Fondo Italiano d’Investimento completa l’ingresso in Maticmind - erniebigall : RT @FedericoDezzani: Ci ritroveremo Palamara a 'Ballando con le stelle', che è in fondo l'obiettivo di tutto l'establishment italiano. - Emiwinning : ..e il rendimento medio di tutto il debito italiano è oggi sotto lo 0,40%. Con questa dinamica tra un mese i 37 mil… - Diego77540863 : RT @FedericoDezzani: Ci ritroveremo Palamara a 'Ballando con le stelle', che è in fondo l'obiettivo di tutto l'establishment italiano. -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Italiano Il Fondo Italiano d'Investimento entra in Maticmind CorCom Fondo Italiano dInvestimento completa lingresso in Maticmind

MILANO (ITALPRESS) - Fondo Italiano d'Investimento SGR, tramite il Fondo FICC (Fondo Italiano Consolidamento e Crescita), ha perfezionato oggi l'ingresso nel capitale di Maticmind Spa, societá ...

Fondo per l'impresa femminile, le donne le nuove capitane coraggiose. LEGGI

Il Partito democratico presenta il progetto di legge per l'istituzione di un fondo per l'imprenditoria femminile. "L'opposizione collabori" ...

MILANO (ITALPRESS) - Fondo Italiano d'Investimento SGR, tramite il Fondo FICC (Fondo Italiano Consolidamento e Crescita), ha perfezionato oggi l'ingresso nel capitale di Maticmind Spa, societá ...Il Partito democratico presenta il progetto di legge per l'istituzione di un fondo per l'imprenditoria femminile. "L'opposizione collabori" ...