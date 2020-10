Enrico Montesano: “La mascherina è completamente inutile, anzi, dannosa. Non mi fido dei medici scelti dalla tv” (Di venerdì 9 ottobre 2020) È diventato ormai un punto di riferimento dei “no mask” per le sue dichiarazioni contro l’utilizzo della mascherina per ridurre il contagio da coronavirus (“una cosa completamente inutile, solo terrorizzante, per tenere alto il livello di terrore: anzi, dannosa”) ma guai a definirlo “negazionista”. Così, in un’intervista a La Stampa, Enrico Montesano chiarisce la sua posizione sull’epidemia di coronavirus e sull’utilizzo delle mascherine, respingendo quelle che etichetta come interpretazioni capziose del suo pensiero. “Io credo nel Coronavirus, credo che bisogna mantenere una giusta distanza dal nostro vicino perché alitare addosso alle persone è scorretto sotto tutti i punti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) È diventato ormai un punto di riferimento dei “no mask” per le sue dichiarazioni contro l’utilizzo dellaper ridurre il contagio da coronavirus (“una cosa, solo terrorizzante, per tenere alto il livello di terrore:”) ma guai a definirlo “negazionista”. Così, in un’intervista a La Stampa,chiarisce la sua posizione sull’epidemia di coronavirus e sull’utilizzo delle mascherine, respingendo quelle che etichetta come interpretazioni capziose del suo pensiero. “Io credo nel Coronavirus, credo che bisogna mantenere una giusta distanza dal nostro vicino perché alitare addosso alle persone è scorretto sotto tutti i punti ...

