Divieti per i diesel? Con un kit la tua auto diventa green in un attimo (Di venerdì 9 ottobre 2020) MODENA – Si chiama Biodiesel Kit ed è uno speciale kit capace di trasformare ogni veicolo diesel in uno totalmente green. In pratica, grazie ad un piccolo ma sofisticato miglioramento sulla linea dei gas di scarico, “qualunque veicolo diesel attualmente circolante potrà utilizzare biodiesel come carburante” ed evitare così le restrizioni imposte dalla legge sull’inquinamento. A progettarlo il team multidisciplinare di studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia Refuel Solutions, che con questa idea ha portato a casa il premio di 2.000 euro per la Startup Idea Competition 2020, nella categoria Mobility. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) MODENA – Si chiama Biodiesel Kit ed è uno speciale kit capace di trasformare ogni veicolo diesel in uno totalmente green. In pratica, grazie ad un piccolo ma sofisticato miglioramento sulla linea dei gas di scarico, “qualunque veicolo diesel attualmente circolante potrà utilizzare biodiesel come carburante” ed evitare così le restrizioni imposte dalla legge sull’inquinamento. A progettarlo il team multidisciplinare di studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia Refuel Solutions, che con questa idea ha portato a casa il premio di 2.000 euro per la Startup Idea Competition 2020, nella categoria Mobility.

Elbareport : Rally Elba: informazioni utili sui divieti di circolazione nel comune di Marciana per sabato 10 ottobre - Elbarepor… - FarodiRoma : Divieti di sosta in via Risorgimento e Piazza Matteotti per lavori sull’asfalto - mariobernasconi : @AntonioSocci1 Stanno cancellando secoli di cultura giuridica liberale. Non esistono norme per dare segnali. Non so… - lanuovariviera : Asfalti, lunedì tocca a via Risorgimento. Divieti di sosta per due giorni - Carlo314159 : @jakoooo @whenredisblack @semanthide3 @fattoquotidiano Se c'e` effettivamente ambiguita`, di solito ne risulta un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieti per Divieti per i diesel? Con un kit l'auto può diventare green in un attimo - DIRE.it Dire Vaccinazione in farmacia, compatibilità medico-farmacista tra vecchi decreti e nuove leggi

L'analisi conclude che "la disciplina già oggi vigente non prevede un divieto assoluto e inderogabile per il medico di esercitare la professione a fianco del farmacista in farmacia, purché con i ...

Ha il coronavirus, ma esce per andare a lavoro: fermato dai Carabinier

Denunciato per la quarantena violata Subito per l’uomo è scattata la denuncia per mancata ottemperanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Secondo quanto previsto, rompere ...

L'analisi conclude che "la disciplina già oggi vigente non prevede un divieto assoluto e inderogabile per il medico di esercitare la professione a fianco del farmacista in farmacia, purché con i ...Denunciato per la quarantena violata Subito per l’uomo è scattata la denuncia per mancata ottemperanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Secondo quanto previsto, rompere ...