De Luca: “In Campania il 95% dei contagiati è asintomatico, ma a 800 positivi chiudo tutto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – “Se arriveremo a 800 positivi al giorno, voglio essere chiaro, chiuderemo tutto”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Campania, è tornato a minacciare un nuovo lockdown dopo i 700 contagiati rilevati oggi nella sua regione. “Entriamo nella fase D – ha detto De Luca durante la settimanale diretta su Facebook – quella del contagio elevato o elevatissimo, perché se abbiamo 750 contagi il quadro cambia. L’obiettivo a cui puntiamo è avere più o meno un equilibrio tra nuovi contagi e persone dichiarate guarite. Ma, se questo equilibrio salta, cioè se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno è lockdown. Se, in termini assoluti, hai 800 positivi al giorno arriviamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – “Se arriveremo a 800al giorno, voglio essere chiaro, chiuderemo tutto”. Così Vincenzo De, presidente della, è tornato a minacciare un nuovo lockdown dopo i 700rilevati oggi nella sua regione. “Entriamo nella fase D – ha detto Dedurante la settimanale diretta su Facebook – quella del contagio elevato o elevatissimo, perché se abbiamo 750 contagi il quadro cambia. L’obiettivo a cui puntiamo è avere più o meno un equilibrio tra nuovi contagi e persone dichiarate guarite. Ma, se questo equilibrio salta, cioè se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno è lockdown. Se, in termini assoluti, hai 800al giorno arriviamo ...

fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - francescacheeks : Da stasera su Sky Atlantic andrà in onda #WeAreWhoWeAre, la nuova serie TV di Luca Guadagnino. Sono onorata e felic… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico' #Coronavirusitalia… - zazoomblog : De Luca: Con 1000 contagi e 200 guariti in Campania sarà lockdown - #Luca: #contagi #guariti #Campania - CercielloRenato : RT @CesareSacchetti: De Luca:'700 nuovi positivi in Campania. Il 90-95% è asintomatico.' Il sistema vuole chiudere tutto per la diffusione… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “In Briatore contro De Luca: «Rideva della prostatite? Persona frustrata e invidiosa che augura male è una m....» Corriere TV