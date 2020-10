Covid, giro di vite del governo su bar, ristoranti e feste: verso la chiusura anticipa dei locali (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sergio Mattarella lo ha spiegato in modo chiaro: «Evitare il lockdwon è una responsabilità comune». L?occasione è stata un colloquio al Quirinale con Katerina... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sergio Mattarella lo ha spiegato in modo chiaro: «Evitare il lockdwon è una responsabilità comune». L?occasione è stata un colloquio al Quirinale con Katerina...

FBiasin : Per il #CorrieredelloSport sarebbero #Gabbia e #Plizzari i due positivi dell'#Under21. Salta la sfida con l'… - marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - tiber_h : RT @doluccia16: Ha denigrato la Lombardia, ha minacciato la gente con i lanciafiamme, ha preso in giro Briatore positivo al covid. Ora la… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Covid, giro di vite del governo su bar, ristoranti e feste: verso la chiusura anticipa dei locali - FPennabianca : RT @doluccia16: Ha denigrato la Lombardia, ha minacciato la gente con i lanciafiamme, ha preso in giro Briatore positivo al covid. Ora la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giro Covid, giro di vite del governo su bar, ristoranti e feste: verso la chiusura anticipa dei locali Il Messaggero Covid: Alba, il mercato trasloca nell'area dell'ex tribunale per motivi di sicurezza

ha firmato l’ordinanza per il mercato che sarà in vigore per due fine settimana e che prevede la sospensione del mercato sabato 24 ottobre nella giornata della tappa Alba-Sestriere del Giro d’Italia. ...

Usa: la Casa Bianca prepara piano di salvataggio economico da 1.800 miliardi di dollari

"I negoziati sul piano di salvataggio anti-Covid procedono. Avanti tutta ... altre cose aiuti per le piccole imprese e per le compagnie aeree, così come un nuovo giro di assegni per i consumatori.

ha firmato l’ordinanza per il mercato che sarà in vigore per due fine settimana e che prevede la sospensione del mercato sabato 24 ottobre nella giornata della tappa Alba-Sestriere del Giro d’Italia. ..."I negoziati sul piano di salvataggio anti-Covid procedono. Avanti tutta ... altre cose aiuti per le piccole imprese e per le compagnie aeree, così come un nuovo giro di assegni per i consumatori.