Coronavirus | Ippolito | “Dati preoccupanti”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il professoral ‘Corriere della Sera’: “Dati preoccupanti. Possibili nuove misure restrittive”. ROMA – Il professor Giuseppein un’intervista al Corriere della Sera ha espresso la sua preoccupazione per gli ultimi dati: “Non ci aspettavamo questa crescita. Quasi mille in più rispetto al giorno precedente con un incremento di cinquemila tamponi sono troppi“. Dal direttore dello Spallanzani il nuovo invito a rispettare le regole: “Il monitoraggio settimanale conferma il livello controllato in tutte le regioni della pressione sanitaria. Purtroppo non è escluso che possa salire. L’unica cosa certa è che non possiamo abbassare l’attenzione“. Scuola,: “I primi dati sono incoraggianti” Il professor ...