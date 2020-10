Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Oltre 17mila i contagi in Gb. Mini lockdown in provincia di Latina. Sassoli in isolamento – LIVE (Di venerdì 9 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia07.30 – Accordo sul Remdesivir, in arrivo nuove dosi del farmaco Covid Laboratorio Coronavirus19.10 – Coronavirus in Francia, Oltre 18mila casi in un giorno Stabile l’andamento del Coronavirus in Francia. Sono Oltre 18mila i contagi in un giorno. 76 i morti. 18.40 – David Sassoli in isolamento Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, si è messo in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia07.30 – Accordo sul Remdesivir, in arrivo nuove dosi del farmaco Covid Laboratorio19.10 –in Francia,18mila casi in un giorno Stabile l’andamento delin Francia. Sono18mila iin un giorno. 76 i morti. 18.40 – DavidinIl presidente del Parlamento Europeo, David, si è messo in ...

