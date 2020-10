Carlo Acutis sarà beatificato domani 10 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Carlo Acutis, morto a soli 15 anni, sarà beatificato domani 10 ottobre 2020 nella Basilica di San Francesco d’Assisi Carlo Acutis, nato nel 1991 e morto nel 2006 a soli 15 anni, sarà beatificato domani sabato 10 ottobre. Sarà, inoltre, il primo dei millenials, cioè dei ragazzi cresciuti con internet, ad essere sottoposto a tale proclamazione. Per questo motivo molti lo considerano già il patrono del web. Chi era Carlo Acutis? Carlo Acutis nasce a Londra nel 1991, dove temporaneamente lavora il padre Andrea in qualità di manager in una banca d’affari. Carlo eredita il nome del nonno, ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020), morto a soli 15 anni, sarà102020 nella Basilica di San Francesco d’Assisi, nato nel 1991 e morto nel 2006 a soli 15 anni, saràsabato 10. Sarà, inoltre, il primo dei millenials, cioè dei ragazzi cresciuti con internet, ad essere sottoposto a tale proclamazione. Per questo motivo molti lo considerano già il patrono del web. Chi eranasce a Londra nel 1991, dove temporaneamente lavora il padre Andrea in qualità di manager in una banca d’affari.eredita il nome del nonno, ...

SkyTG24 : #CarloAcutis sarà dichiarato Beato il 10 ottobre e la sua tomba resterà visibile fino al 17 ottobre. La storia del… - oss_romano : #9ottobre Domani nella cornice della basilica superiore di @francescoassisi Carlo #Acutis verrà dichiarato beato - oss_romano : #9ottobre #anticipazioni Liberazione di Padre #Maccalli Beatificazione Carlo #Acutis Un Rosario per uscire dalla… - m_silvera : RT @Lalla5802: QUESTA SERA VENERDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 21.15 VEGLIA DI PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE CARLO ACUTIS IN DIRETT… - acistampa : Assisi diventa una 'Città Eucaristica' grazie a #CarloAcutis con momenti di adorazione in diverse chiese del centro… -