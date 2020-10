Canottaggio, Europei Poznan 2020: dieci equipaggi azzurri in finale (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia del Canottaggio ha ben figurato nel corso della giornata d’esordio degli Europei Assoluti di Poznan 2020. dieci equipaggi azzurri hanno conquistato l’accesso in finale, mentre sei barche olimpiche hanno staccato i pass per le semifinali, su ventuno partecipanti. Vincono la batteria il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Simone Venier e Luca Chiumento, così come il quattro senza femminile di Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. Buona Italia nell’appuntamento inaugurale dell’evento polacco, a conferma della ‘salute’ del movimento nostrano di Canottaggio. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia delha ben figurato nel corso della giornata d’esordio degliAssoluti dihanno conquistato l’accesso in, mentre sei barche olimpiche hanno staccato i pass per le semifinali, su ventuno partecipanti. Vincono la batteria il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Simone Venier e Luca Chiumento, così come il quattro senza femminile di Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. Buona Italia nell’appuntamento inaugurale dell’evento polacco, a conferma della ‘salute’ del movimento nostrano di

verbanonews : New post: Europei di canottaggio, Varese avanti tutta - varesenews : Europei di canottaggio, Varese avanti tutta - planetpaul65 : RT @VerbaniaNotizie: Europei di Canottaggio a Sedile Fisso a Verbania - ilmetropolitan : #Canottaggio, #EuropeiAssoluti. L’#Italremo in finale con 10 barche - - canottaggio1888 : Europei Assoluti. L’Italremo in finale con 10 barche (C.Stampa) ?? -