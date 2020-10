Vaccino covid, gli effetti collaterali durante i test di Moderna e Pfizer (Di giovedì 8 ottobre 2020) . A raccontare gli effetti collaterali riscontrati dopo l’iniezione dei due vaccini anticovid, ora arrivati alla fase tre della sperimentazione e quindi testati su decine di migliaia di soggetti, sono stati alcuni dei partecipanti ai test che si sono offerti volontari. I disturbi in alcuni casi sono stati descritti come pesanti ma sempre passeggeri. Febbre alta e spossatezza ma anche forte emicrania, respiro corto e tremori, son questi gli effetti collaterali riscontrati in alcuni dei partecipanti ai test di fase tre sui vaccini anticovid in corso negli Stati Uniti da parte di Moderna e Pfizer. A raccontare i disturbi, in alcuni casi descritti come pesanti ma sempre passeggeri, sono stati gli ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) . A raccontare gliriscontrati dopo l’iniezione dei due vaccini anti, ora arrivati alla fase tre della sperimentazione e quindiati su decine di migliaia di soggetti, sono stati alcuni dei partecipanti aiche si sono offerti volontari. I disturbi in alcuni casi sono stati descritti come pesanti ma sempre passeggeri. Febbre alta e spossatezza ma anche forte emicrania, respiro corto e tremori, son questi gliriscontrati in alcuni dei partecipanti aidi fase tre sui vaccini antiin corso negli Stati Uniti da parte di. A raccontare i disturbi, in alcuni casi descritti come pesanti ma sempre passeggeri, sono stati gli ...

