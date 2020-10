Uomini Belli Matt Damon compie 50 anni | il successo inamovibile dell’everyday man

(Di giovedì 8 ottobre 2020): una faccia e un volto per ogni avventura sfoglia la gallerynon ha mai fatto diventare ricco uno stylist. E oggi che50non credo cercherà di rimediare. Ma che importanza ha? Nella simmetria binaria che nel mondo del cinema resiste (e resiste eccome), a lui sono sempre bastati nu jeans e ‘na maglietta. A fare la star niente ricorsi a stilisti, come quando da queste parti si è candidati a un premio Strega; e neppure un senso innato della combinazione inedita degli ...

luckyredfilm : RT @IOdonna: Uomini belli. Gerard Butler: il guerriero scozzese finto burbero che ama le smorfie - Luce06394169 : Capisco e amo uomini molto belli e impegnati. Mi piace la bellezza. Allontano quelli sbagliati prima concludo con e… - Fr4nkj : RT @Sciakkispirr: Belli gli uomini che cucinano. Però se poi dovete lasciare nà cucina ca pàr ca è passàt Attila, gentilmente parchiggiàt'v… - VanessaSantoni : RT @pezzullo37: Gli uomini campani sono belli ma inconcludenti - LaSconosciuta8 : RT @Sciakkispirr: Belli gli uomini che cucinano. Però se poi dovete lasciare nà cucina ca pàr ca è passàt Attila, gentilmente parchiggiàt'v… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Belli

Io Donna

A novant'anni, uno pensa all'anima. Tanto più in tempi di pandemia. Non Clint Eastwood, però, il novantenne più indaffarato del mondo, che infischiandosene del Covid-19 e della crisi del cinema, in qu ...Regista e interprete di «Midnight sky» in arrivo su Netflix. L’autore: «Raccontiamo una storia di fantascienza che sembra sempre meno di finzione» ...