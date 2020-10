Trump: «Non farò alcun dibattito virtuale con Biden, non sono contagioso» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donald Trump ha affermato che non parteciperà al secondo dibattito con Joe Biden se sarà virtuale. «Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale», ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donaldha affermato che non parteciperà al secondocon Joese sarà. «Non sprecherò il mio tempo in un», ha...

“Non perderò il mio tempo con un dibattito virtuale“. Così Donald Trump, intervistato da Fox Business, dopo che la commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso che entrambi i candidati, Trump e ...

Ma a tirarsi indietro è Trump, che si rifiuta di partecipare: “Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso“, ha detto il tycoon al telefono con Fox News, bollando come “inaccettabile” ...

"Non perderò il mio tempo con un dibattito virtuale". Così Donald Trump, intervistato da Fox Business, dopo che la commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso che entrambi i candidati, Trump e Biden, parteciperanno da remoto. Ma a tirarsi indietro è Trump, che si rifiuta di partecipare: "Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso", ha detto il tycoon al telefono con Fox News, bollando come "inaccettabile"