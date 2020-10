Spike Lee | I membri dell' Academy che si oppongono all' inclusione hanno votato per Green Book

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 ottobre 2020)Lee analizza le nuove regole per l'imposte dall'giudicandole 'la direzione giusta' anche se ne sottolinea le scappatoie presenti, non manca una stoccata alla vittoria dida lui ritenuto un film razzista. L'avversione diLee per la vittoria agli Oscar 2019 diè cosa nota. Il regista è tra le star afroamericane chebocciato il film per la visione paternalistica con cui viene dipinto il protagonista nero. Ecco che il polemicoha colto l'occasione per lanciare una stoccata insinuando che iche sialle nuove regole disono ...