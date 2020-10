Sampdoria, il Brescia tenta lo sgambetto per Asamoah (Di giovedì 8 ottobre 2020) Asamoah è nella lista degli svincolati, la Sampdoria tanta il colpo ma è sfida con il Brescia Il mercato è finito, ma la Sampdoria è ancora alla ricerca di rinforzi e potrebbe attingere alla lista degli svincolati. L’obiettivo è Kwadwo Asamoah, liberatosi dall’Inter, ma il Brescia potrebbe tentare lo sgambetto ai blucerchiati. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)è nella lista degli svincolati, latanta il colpo ma è sfida con ilIl mercato è finito, ma laè ancora alla ricerca di rinforzi e potrebbe attingere alla lista degli svincolati. L’obiettivo è Kwadwo, liberatosi dall’Inter, ma ilpotrebbere loai blucerchiati. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

Il mercato è finito, ma la Sampdoria è ancora alla ricerca di rinforzi e potrebbe attingere alla lista degli svincolati. L’obiettivo è Kwadwo Asamoah, liberatosi dall’Inter, ma il Brescia potrebbe ...

Tutto lascia pensare che Asamoah firmerà per la Sampdoria, visto che l'alternativa è rappresentata dal Brescia, che nelle ultime ore tramite il presidente Cellino in persona ha tentato un rilancio. Ma ...

