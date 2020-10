“Rifiutato”. Tommaso Zorzi, qualcuno parla. E viene fuori che ci ha provato col cantante famoso (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conosciamo tutti il format super interessante e giovane prodotto e condotto dal cantante Fedez e dallo youtuber Luis Sal, ebbene, proprio prima di fare l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è stato ospite di Muschio Selvaggio. È durante questa ospitata che il popolare influencer ha raccontato diversi aneddoti della propria vita, tra i quali ne svetta uno che vede come protagonista un famosissimo cantante. Poco prima di entrare nella casa del GF Vip, Tommaso Zorzi è stato ospite di Fedez e Luis a Muschio Selvaggio ed ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda anche un noto artista. I due protagonisti della storia sono lui, Zorzi, e il cantante Mahmood. A quanto pare ad agosto 2019 Tommy ha scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conosciamo tutti il format super interessante e giovane prodotto e condotto dalFedez e dallo youtuber Luis Sal, ebbene, proprio prima di fare l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5,è stato ospite di Muschio Selvaggio. È durante questa ospitata che il popolare influencer ha raccontato diversi aneddoti della propria vita, tra i quali ne svetta uno che vede come protagonista un famosissimo. Poco prima di entrare nella casa del GF Vip,è stato ospite di Fedez e Luis a Muschio Selvaggio ed ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda anche un noto artista. I due protagonisti della storia sono lui,, e ilMahmood. A quanto pare ad agosto 2019 Tommy ha scritto ...

