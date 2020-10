Realme annuncia gli smartphone serie 7: la prova in anteprima (Di giovedì 8 ottobre 2020) Realme annuncia gli smartphone serie 7. Per i due modelli da gaming rivolte alla Generazione Z le premesse sono alte prestazioni, ricarica veloce, lunga autonomia e prezzo interessante. A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo in Europa, Realme porta anche in Italia la serie 7, annunciata in India poco prima di IFA 2020. Gli smartphone sono due, Realme 7 e 7 Pro, e il design è praticamente identico, ma le caratteristiche e prestazioni sono molto differenti. Partendo dai punti in comune, entrambi sono dei gaming phone, smartphone ad alte prestazioni, ottimizzati per i videogiochi. Ma, a differenza di top di gamma come gli ASUS ROG Phone, questi Realme sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020)gli7. Per i due modelli da gaming rivolte alla Generazione Z le premesse sono alte prestazioni, ricarica veloce, lunga autonomia e prezzo interessante. A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo in Europa,porta anche in Italia la7,ta in India poco prima di IFA 2020. Glisono due,7 e 7 Pro, e il design è praticamente identico, ma le caratteristiche e prestazioni sono molto differenti. Partendo dai punti in comune, entrambi sono dei gaming phone,ad alte prestazioni, ottimizzati per i videogiochi. Ma, a differenza di top di gamma come gli ASUS ROG Phone, questisono ...

iLuca90 : #Realme annuncia anche in ???? #Realme7 e #Realme7Pro! Dal 21 Ottobre, #Realme7: 4/64GB: 179,90€ 6/64GB: 199,90€ 8/12… - LaStampaTech : Realme annuncia gli smartphone serie 7: la prova in anteprima. - LaStampa : Per i due modelli da gaming rivolte alla Generazione Z le premesse sono alte prestazioni, ricarica veloce, lunga au… - LaStampaTech : Per i due modelli da gaming rivolte alla Generazione Z le premesse sono alte prestazioni, ricarica veloce, lunga au… - gigibeltrame : Realme annuncia gli smartphone serie 7: la prova in anteprima #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Realme annuncia Realme annuncia gli smartphone serie 7: la prova in anteprima La Stampa Nokia 3.1 e Nokia 5.1 ricevono l’aggiornamento ufficiale ad Android 10

L’azienda conferma la difficoltà nel lancio di nuovi smartphone competitivi sul mercato: Nokia 5.3 è un entry level sovrapprezzato (per fortuna ora che si trova sotto i 200 euro comincia ad essere int ...

Motorola sceglie Andrea Pirlo come testimonial in Italia

Motorola annuncia la partnership con Andrea Pirlo, leggenda italiana del calcio e neo allenatore della stagione calcistica 20/21. Per il prossimo anno l'ex calciatore italiano promuoverà i valori del ...

L’azienda conferma la difficoltà nel lancio di nuovi smartphone competitivi sul mercato: Nokia 5.3 è un entry level sovrapprezzato (per fortuna ora che si trova sotto i 200 euro comincia ad essere int ...Motorola annuncia la partnership con Andrea Pirlo, leggenda italiana del calcio e neo allenatore della stagione calcistica 20/21. Per il prossimo anno l'ex calciatore italiano promuoverà i valori del ...