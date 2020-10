Kirghizistan, una nazione nel caos: il presidente e il premier sono scomparsi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Il Kirghizistan è l’unico “Sovietistan”, per citare l’acuta definizione scelta da Erika Fatland per titolare il suo libro sulle repubbliche dell’Asia centrale sorte dall’implosione dell’Urss, in cui un presidente in carica ha deciso di dimettersi di sua spontanea volontà. A dirla tutta è anche l’unico “Sovietistan” con un sistema sulla carta democratico, visto che gli altri sono ancora retti da leader massimi usciti dalle coltri comuniste nei primi anni novanta del secolo scorso. Questo, stando al termometro degli osservatori dei diritti umani, fa del Kirghizistan un Paese con un grado di libertà nettamente maggiore rispetto a quello dei vicini Kazakistan, Uzbekistan e “Stan” vari. Eppure la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Ilè l’unico “Sovietistan”, per citare l’acuta definizione scelta da Erika Fatland per titolare il suo libro sulle repubbliche dell’Asia centrale sorte dall’implosione dell’Urss, in cui unin carica ha deciso di dimettersi di sua spontanea volontà. A dirla tutta è anche l’unico “Sovietistan” con un sistema sulla carta democratico, visto che gli altriancora retti da leader massimi usciti dalle coltri comuniste nei primi anni novanta del secolo scorso. Questo, stando al termometro degli osservatori dei diritti umani, fa delun Paese con un grado di libertà nettamente maggiore rispetto a quello dei vicini Kazakistan, Uzbekistan e “Stan” vari. Eppure la ...

