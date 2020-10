Juventini in fuga dalla quarantena, indaga la procura della Figc (Di giovedì 8 ottobre 2020) La procura federale ha aperto un procedimento sui calciatori stranieri della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Lo apprende l’Ansa. Al riguardo, è stata già chiesta una relazione al medico del club bianconero e sono stati chiesti gli atti alla procura della Repubblica di Torino che, su segnalazione della Asl competente, ha aperto un fascicolo in merito. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lafederale ha aperto un procedimento sui calciatori stranieriJuventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Lo apprende l’Ansa. Al riguardo, è stata già chiesta una relazione al medico del club bianconero e sono stati chiesti gli atti allaRepubblica di Torino che, su segnalazioneAsl competente, ha aperto un fascicolo in merito.

