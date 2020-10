I social reagiscono dopo i nuovi casi Covid in casa Inter | “Giocheranno Mazzola e Rivera”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Altri positivi in Serie A ed in particolare nell', questa volta ad essere in serio pericolo è il Derby di Milano, previsto per prossima settimana. I nerazzurri sono saliti a quota 4 positivi nella giornata di oggi con idi Nainggolan e Gagliardini, che si sono aggiunti ai difensori Skriniar e Bastoni. Il Milan invece deve fare i conti con le le positività di Duarte e Ibrahimovic. I tifosi non hanno tardato a far arrivare le reazioni suiin vista della partita che a questo punto appare sempre più a rischio. Andiamo a vedere qualche reazione da Twitter...LE REAZIONIcaption id="attachment 1034083" align="alignnone" width="1024" Nainggolan Gagliardini, getty images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Ale Uda/status/1314227145175166976?s=20"embedcontent ...