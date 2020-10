GF Vip 5 | Adua Del Vesco è stata con una donna? Dubbi su Gabriel Garko

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramenteDelche sta dividendo i telespettatori con le sue affermazioni. Qualche giorno fa, la gieffina ha detto che Massimiliano Morra è gay salvo poi ritrattare con tanto di scuse in diretta. Sta di fatto che in queste ore è spuntata una clamorosa rivelazione sul suo passato ovvero quella che la vedrebbe impegnata con una. E, in tutto questo, anchelo avrebbe saputo.Delha avuto una relazione con una? Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip, le affermazioni diDelhanno causato più danni che altro. Prima ...