Eni | ottiene licenza per progetto stoccaggio anidride carbonica nel Regno Unito

(Teleborsa) – L''Autorità britannica per il petrolio e il gas (Oil and Gas Authority – OGA) ha assegnato a Eni la licenza per la realizzazione del progetto di stoccaggio di anidride carbonica (CO2). La licenza di stoccaggio interessa un'area situata nella porzione della Baia di Liverpool nel Mare d'Irlanda Orientale, in cui Eni prevede di riutilizzare i giacimenti esausti di idrocarburi – nello specifico i giacimenti di Hamilton, Nord Hamilton e Lennox – e riconvertire le relative infrastrutture per lo stoccaggio permanente della CO2 catturata nell'Inghilterra nordoccidentale e nel Galles settentrionale. Grazie a questa licenza, Eni intende sia contribuire alle ...

