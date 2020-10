È in arrivo Mank | il nuovo film in bianco e nero di David Fincher

Leggi su wired

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono passati sei anni da Gone Girl, l’ultimodiuscito nelle sale. Ilmaker si è dedicato nel frattempo ad altri progetti, in particolare alle serie House of Cards e Mindhunter, ma ora è pronto a ritornare alla sua passione primaria, il cinema. È imminente, infatti, il debutto del suolungometraggio,, che sbarcherà su Netflix il prossimo 4 dicembre ma che sarà anticipato negli Stati Uniti da un passaggio in alcune sale selezionate. Illavoro, la cui sceneggiatura è stata scritta da Jack, padre del regista, vede come protagonista Gary Oldman nei panni di Herman J.iewicz, geniale e problematico sceneggiatore di ...