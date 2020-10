Covid, Enrico Mentana indossa la mascherina in tv: “Bisogna dare il buon esempio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Enrico Mentana è il primo conduttore ad indossare la mascherina in tv: “Diamo il buon esempio” In tempi di Covid, Enrico Mentana è il primo conduttore ad indossare la mascherina in tv durante il Tg su La7 andato in onda ieri sera, a poche ore dall’annuncio di nuove misure restrittive da parte del premier Conte. Le mascherine sono tornate obbligatorie all’aperto e anche nei luoghi chiusi dove non è possibile l’isolamento. Enrico Mentana, durante un’intervista alla ministra Lucia Azzolina, è apparso con indosso una mascherina: è il primo conduttore televisivo a farlo, un gesto che non è passato ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)è il primo conduttore adre lain tv: “Diamo ilesempio” In tempi diè il primo conduttore adre lain tv durante il Tg su La7 andato in onda ieri sera, a poche ore dall’annuncio di nuove misure restrittive da parte del premier Conte. Le mascherine sono tornate obbligatorie all’aperto e anche nei luoghi chiusi dove non è possibile l’isolamento., durante un’intervista alla ministra Lucia Azzolina, è apparso con indosso una: è il primo conduttore televisivo a farlo, un gesto che non è passato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Enrico Positivo al covid-19, Don Enrico Casadei Garofani ricoverato. Il vescovo in quarantena ForlìToday Coronavirus, Enrico Mentana contro i no-mask: "Un nuovo lockdown ci spingerebbe sull'orlo del baratro, ne siamo consci?"

Il suo pensiero, Enrico Mentana , lo affida a Twitter. Una riflessione sul coronavirus e le sue conseguenze, dito puntato contro i cosiddetti ...

