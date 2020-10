Walter Zenga annuncia il divorzio dalla moglie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’annuncio tramite un post Instagram poi cancellato L’ex portiere dell’Inter e ex allenatore del Cagliari, Walter Zenga ha annunciato il divorzio dalla moglie Raluca Rebeda. View this post on Instagram School day … #dubai #dubailife #mykids #instalike #instaphoto #daddyandson #daddyanddaughter Samira & Walter jr ❤️❤️ @lovindubai @dubaisc A post shared by Walter Zenga (@WalterZenga official) on Oct 4, 2020 at 5:07am PDT A dare la notizia dopo i rumors delle ultime settimane lo stesso Zenga che ha deciso di confermare la notizia con un post Instagram poi cancellato. I due erano spostai da ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’annuncio tramite un post Instagram poi cancellato L’ex portiere dell’Inter e ex allenatore del Cagliari,hato ilRaluca Rebeda. View this post on Instagram School day … #dubai #dubailife #mykids #instalike #instaphoto #daddyandson #daddyanddaughter Samira &jr ❤️❤️ @lovindubai @dubaisc A post shared by(@official) on Oct 4, 2020 at 5:07am PDT A dare la notizia dopo i rumors delle ultime settimane lo stessoche ha deciso di confermare la notizia con un post Instagram poi cancellato. I due erano spostai da ...

