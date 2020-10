Vanno all’estero per intervento ai denti | uno non tornerà mai più a casa

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un viaggio tranquillo per undi routine aisi trasforma in un vero e propria tragedia per tre giovani ragazzi. Ragazzi Turchia (Facebook)Un viaggio finito in tragedia, l’esperienza di tre ragazzi irlandesi, giunti in Turchia per un banalesi sbiancamento dei. I tre ragazzi avevano in programma questo tipo diche in genere ha valenza puramente estetica, proprio in Turchia, probabilmente per i prezzi più contenuti rispetto ad altri paesi per questo tipo di. L’arrivo in Turchia, poi il finale che non ti aspetti. Richard Molloy, di 33 anni, muore lo scorso sabato per cause non del tutto accertate e chiarite, l’unica cosa che si sa, è che il ragazzo ha assunto farmaci legati alle ...