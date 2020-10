Sanremo Giovani: record di iscrizioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sanremo 2021 record di iscrizioni valide per Sanremo Giovani. Quest’anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, il numero più alto degli ultimi anni, con un incremento rispetto alla passata edizione di 119 unità, pari al 14 per cento. A guidare la classifica per Regione il Lazio con 179 partecipanti. In particolare sono 867 cantanti singoli (336 donne e 531 uomini) e 94 gruppi. La maggior parte delle richieste è arrivata dal Sud (402 pari al 41,8 per cento), segue il Centro con 268 (27,9 per cento), il Nord con 257 (26,8 per cento). Sensibile aumento anche per le richieste di partecipazione dall’estero, 34, pari al 3,5 per cento, quasi il triplo dello scorso anno. “A tutte le ragazze, i ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020)2021divalide per. Quest’anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, il numero più alto degli ultimi anni, con un incremento rispetto alla passata edizione di 119 unità, pari al 14 per cento. A guidare la classifica per Regione il Lazio con 179 partecipanti. In particolare sono 867 cantanti singoli (336 donne e 531 uomini) e 94 gruppi. La maggior parte delle richieste è arrivata dal Sud (402 pari al 41,8 per cento), segue il Centro con 268 (27,9 per cento), il Nord con 257 (26,8 per cento). Sensibile aumento anche per le richieste di partecipazione dall’estero, 34, pari al 3,5 per cento, quasi il triplo dello scorso anno. “A tutte le ragazze, i ...

