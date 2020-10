Pradè in tackle su Chiesa: "Ci siamo tolti un peso Lui capitano contro la Samp? E' stato un errore" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il ds viola anche contro . Enrico, il padre di Fede:. 'Per lui la Fiorentina solo. un veicolo per arrivare altrove' Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il ds viola anche. Enrico, il padre di Fede:. 'Per lui la Fiorentina solo. un veicolo per arrivare altrove'

di Riccardo Galli Daniele Pradè chiude il mercato con un gesto alla Rocco. Il pollice della mano destra è su, il sorriso è sincero e convinto. "Lo dico subito – accende così il suo pomeriggio post ...

"Ci sono gli equilibri nel gruppo: il padre ha usato la Fiorentina come veicolo per altri traguardi. Nella sua testa mai pensato al rinnovo" ...

