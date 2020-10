Messina | bimbo di 10 mesi ingerisce ventosa “per gioco” | muore soffocato

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Incidente domestico finisce in tragedia a Villafranca Tirrena, in provincia didi 10 anniunaper “gioco” edi 10unaSecondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, la mamma era impegnata a cambiargli un indumento intimo quando il piccolo, approfittando di … L'articolodi 10“per gioco”:Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

messina_oggi : (Tragedia a Villafranca: bimbo di 11 mesi ingoia giocattolo e muore) - - GazzettaDelSud : Bimbo di 10 mesi ingoia una ventosa e muore, tragedia a #VillafrancaTirrena - tempostretto : Un nuovo articolo: (Bimbo di 11 mesi inghiotte giocattolo e muore a Villafranca Tirrena) è stato pubblicato su: Tem… - sharon_messina : RT @sunvflowhar: come saltella tutto felice quando riesce a prendere la caramella al volo è un bimbo piccolissimo - zampir1 : Sugli spalti della reminiscenza, attendo giunga un sol ricordo, perché io possa agitar le mani e possa a me ricon… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina bimbo

Teleclubitalia

Tragedia a Villafranca Tirrena. Un bimbo di 10 mesi , per cause ancora da comprendere, ha ingerito una ventosa ed è morto poche ore dopo . L'oggetto è ...La Procura di Messina ha avviato inchiesta sulla morte di un bambino di 11 mesi di Villafranca Tirrena, spirato al Policlinico di Messina sabato scorso. Il piccolo era stato ricoverato d’urgenza, dopo ...Un'indagine al buio. Una verità ancora troppo lontana. Si fanno piccoli balzi in avanti, tra dubbi e finte certezze, poi si torna al punto ...