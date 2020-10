Ludovica Valli incinta | pancino in bella mostra | dai commenti intrepidi ai consigli al femminile

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)di 17 settimanesisul social al netto di coperture per il: ancora ‘inesplose’, le forme della gravidanza dell’ex tronista sono appena accennate. Ma già abbastanza in vista per trasformare l’account Instagram dellain una sorte di forum al. Solo qualche settimana fa i post della ribelle romagnola facevano incetta di complimenti ‘spinti’ e – perché no – critiche feroci sull’aspetto fisico dell’influencer. Ora, invece, è un fiorire di parole al miele e dolcezza. Leggi anche >> Roberta Giarrusso oggi, nel tubino rosso è un tripudio di avvenenza: «Che femmina!»...