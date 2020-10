Il Nobel per la chimica 2020 va a Crispr per l’editing del dna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Foto: Queen’s University/Flickr CC)Siamo giunti al terzo giorno della settimana dei Nobel, il giorno dedicato alla chimica. L’accademia reale svedese delle scienze si è appena pronunciata conferendo l’ambito riconoscimento per l’anno 2020 a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna “per lo sviluppo del metodo di editing del genoma”, per la tecnica Crispr/Cas9. BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020 Nel 2019 il premio Nobel per chimica fu ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Foto: Queen’s University/Flickr CC)Siamo giunti al terzo giorno della settimana dei, il giorno dedicato alla. L’accademia reale svedese delle scienze si è appena pronunciata conferendo l’ambito riconoscimento per l’annoa Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna “per lo sviluppo del metodo di editing del genoma”, per la tecnica/Cas9. BREAKING NEWS: ThePrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — ThePrize (@Prize) October 7,Nel 2019 il premioperfu ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - elenabonetti : Andrea Ghez ha vinto oggi il premio Nobel per la Fisica per le sue ricerche sui buchi neri, il quarto conferito ad… - SuperQuarkRai : Il Nobel per la Fisica 2020 è andato agli studi sui #buchineri. Ma cosa sono? Ne parliamo in questa puntata di… - ilmessaggeroit : Nobel, il premio per la Chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Duodna - corrad20 : @MadameA02 Riusciranno a fare doppietta scrivendo che le due donne insignite del Nobel per la chimica sono in realt… -