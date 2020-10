Fisioterapista stupra 95enne con Alzheimer in una casa di riposo: incastrato da un audio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un uomo di 49 anni, Fisioterapista, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una persona vulnerabile. I fatti si sono consumati in un centro per anziani Ha del raccapricciante quanto accaduto in una casa di riposo per anziani, dove una Fisioterapista che avrebbe dovuto aiutare un’anziana ospite, l’ha invece violentata con brutalità agghiacciante. Secondo … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un uomo di 49 anni,, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una persona vulnerabile. I fatti si sono consumati in un centro per anziani Ha del raccapricciante quanto accaduto in unadiper anziani, dove unache avrebbe dovuto aiutare un’anziana ospite, l’ha invece violentata con brutalità agghiacciante. Secondo … L'articolo NewNotizie.it.

Orrore in una casa di riposo per anziani in Francia dove una anziana ospite della struttura è stata brutalmente violentata da un fisioterapista che era stato incaricato di aiutarla. I fatti si sono co ...

