Coronavirus, test rapido all'olfatto: come funziona lo studio 'made in Italy'

Coronavirus, dall'Italia arriva un test all'olfatto rapido che, in appena 2 minuti, è in grado di capire se un paziente riesce a percepire o meno gli odori. Continuano gli studi per cercare di contrastare il Coronavirus. L'ultimo, pubblicato su "Frontiers in Medicine", è tutto 'made in Italy'. Alcuni ricercatori dell'Università degli Studi di Chieti hanno …

