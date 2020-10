Cavani: “Neymar? Un bravo ragazzo, ma abbiamo condiviso poco” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Edinson Cavani è stato intervistato da Espn Argentina e ha parlato del suo passato al Paris Saint-Germain e del suo rapporto con Neymar: “È un bravo ragazzo. L’unica volta che ho litigato con lui, e lo sanno tutti, è stato nella sfida col Lione. abbiamo avuto una discussione anche nello spogliatoio, ma è finita lì. Siamo molto diversi, non è necessario essere tutti amici o fratelli in un gruppo. Ciò che conta è essere uniti in campo, proteggersi a vicenda, correre l’uno per l’altro. Dopo non serve uscire a cena con tutti. Ciò che non si può negare è il rispetto e l’impegno in campo per i compagni. Noi non abbiamo condiviso molto, è vero, però non ci impediva di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Edinsonè stato intervistato da Espn Argentina e ha parlato del suo passato al Paris Saint-Germain e del suo rapporto con Neymar: “È un. L’unica volta che ho litigato con lui, e lo sanno tutti, è stato nella sfida col Lione.avuto una discussione anche nello spogliatoio, ma è finita lì. Siamo molto diversi, non è necessario essere tutti amici o fratelli in un gruppo. Ciò che conta è essere uniti in campo, proteggersi a vicenda, correre l’uno per l’altro. Dopo non serve uscire a cena con tutti. Ciò che non si può negare è il rispetto e l’impegno in campo per i compagni. Noi nonmolto, è vero, però non ci impediva di ...

kernel_1973 : @RInfascelli Mamma mia. Stasera annunciamo Cavani Messi e Neymar. - LeTshirtFoot : ? Le PSG regrettera t'il el matador ? #cavani #psg #uruguay #parcdesprinces #neymar #mbappe #paris… - Davide1926___ : RT @myownblue: Io non dimenticherò mai il Liverpool futuro campione d'Europa sorteggiata in terza fascia, con il PSG di Cavani, Mbappé, Ney… - myownblue : Io non dimenticherò mai il Liverpool futuro campione d'Europa sorteggiata in terza fascia, con il PSG di Cavani, Mb… - Marcellominoia1 : RT @NFrangipani: Non ho mai chiesto Neymar, Cavani o di spendere 50 milioni però se ne non fate rinnovare Pezzella vi vengo a pisciare sul… -