Carla Bruni | la canzone per Sarkozy | “E’ un uomo fragile”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro,torna con un nuovo album che porta il suo nome. Una di queste canzoni, Le garçon triste, è dedicata a suo marito, l’ex presidente Nicolas… e In un’intervista al Corriere della Seraracconta il suo ultimo album fatto di brani che l’ex première dame riesce a cantare, con personalità, amore e malinconia. C’è anche unaArticolo completo:, laper: “E’ unfragile” dal blog SoloDonna

Rachele21051645 : @nicolettagrima2 X una che si fa chiamare Carla Bruni`... Mai - silvyghi : @nicolettagrima2 esiste qualcuno che ha comprato un disco di Carla Bruni? ?? - alessioconforto : RT @Soppressatira: Sempre più grave la situazione in Francia. Il 9 ottobre esce il nuovo album di Carla Bruni. {@enzofilia} #covid19 #covi… - infoitcultura : Carla Bruni l’eterna adolescente: “Invecchio e non maturo, perciò canto” - infoitcultura : Carla Bruni e Sarkozy, nel nuovo disco un brano dedicato a lui -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Bruni

“Mi piacciono i contrasti, i testi malinconici su musiche allegre e mi piace anche questo miscuglio di energia e pudore del mio uomo. Mio marito è pieno di voglia di fare ma io credo davvero che ci si ...Carla Bruni è tornata alla musica e il 9 ottobre esce il suo nuovo album, che porta il suo nome. In un’intervista l’ex first lady francese ha parlato in particolare di uno de ...